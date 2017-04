Robert Taylor, 'architect van de moderne wereld', overleden

Het idee voor het internet werd geboren uit onvrede toen Taylor in 1966 werkte voor de onderzoeksafdeling van het Pentagon, ARPA. Taylor was verantwoordelijk voor projecten op drie verschillende plekken in het land en ergerde zich eraan dat hij drie verschillende computers nodig had om te communiceren.

"Ik moest telkens weer inloggen bij een andere terminal", vertelde hij eens in een interview. "Ik zei: man, het is overduidelijk wat we moeten doen. We moeten een computer hebben die overal bij kan komen."

Zijn baas zag het idee zitten en haalde meteen een miljoen dollar uit een raketprogramma om ARPAnet op te zetten, het embryonale stadium van het internet. In de loop der jaren werden er steeds meer computers aangesloten op het netwerk, waar uiteindelijk ook burgers toegang tot kregen.

Microsoft en Apple

Lang werkte Taylor niet voor Defensie. Ontevreden over de oorlog in Vietnam nam hij ontslag en ging hij werken voor Xerox. Daar droeg hij bij aan de ontwikkeling van de Alto-computer, een vroege personal computer.

Voor de Alto was niet meer een mainframe nodig die een hele kamer in beslag nam. Voortaan kon een computer gewoon op iemands werkplek staan.

De Alto werkte met een grafische interface, waarbij gebruikers door icoontjes aan te klikken programma's kunnen starten. Op dat idee borduurden Microsoft en Apple later succesvol voort.

Muis

Taylor, in 1932 geboren in Dallas, was al sinds zijn studie Experimentele Psychologie gefascineerd door de relatie tussen mens en computer. Hij verbaasde zich erover dat de computer van de universiteit nog met ponskaarten werkte, terwijl nieuwe calculators minder omslachtig waren. "Ik vond het beledigend."

In 1961, toen hij in dienst was van NASA, droeg hij bij aan de ontwikkeling van de computermuis. Hij zag potentieel in het werk van Douglas Engelbart, die de interactie tussen computers en mensen onderzocht. Het geld dat Taylor daarvoor vrijmaakte, leidde direct tot de ontwikkeling van de muis.