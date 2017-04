'Bescheiden feestje' voor 90-jarige oud-paus

Emeritus-paus Benedictus XVI wordt vandaag 90 jaar. Hij viert het met een bescheiden feestje, dat vanwege Pasen een dag wordt uitgesteld.

Benedictus was in 2013 de eerste paus in 600 jaar die aftrad. Sinds zijn afscheid woont hij in een klooster in Vaticaanstad.

Zijn opvolger paus Franciscus (80) bracht afgelopen donderdag al een verjaardagsbezoek. Hij omschreef eerder de aanwezigheid van de afgetreden kerkvorst "alsof je een wijze oude grootvader bij je in hebt wonen".

Volgens privésecretaris Gänswein vindt Benedictus het vooral leuk dat zijn oudere broer Georg Ratzinger (93) een aantal dagen overkomt uit Duitsland. Ook wordt er een klein, "Beiers" feestje gehouden voor de Duitse oud-paus.