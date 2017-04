Zuid-Korea: Noord-Koreaanse rakettest mislukt

Zuid-Korea meldt dat een Noord-Koreaanse rakettest is mislukt. "Noord-Korea probeerde een onbekend type raket te lanceren vanaf de oostkust, maar we gaan ervan uit dat dat is mislukt", liet de stafchef van het Zuid-Koreaanse leger weten.

Het Amerikaanse leger in de regio zegt dat er om 23.21 uur Nederlandse tijd een raketlancering werd ontdekt in de buurt van de stad Sinpo, een plek waar al eerder rakettesten werden uitgevoerd. De raket explodeerde bijna direct na het opstijgen, aldus een woordvoerder.

Verdere details ontbreken nog. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de lancering nog wordt geanalyseerd om te kijken om wat voor type raket het ging.

Intercontinentale raket?

Er werd dit weekend al een militaire test verwacht, vanwege de nationale feestdag ter ere van Kim Il-sung, grondlegger van het communistische regime in Pyongyang. Internationaal werd er rekening gehouden met een zesde kernproef van het land.

Tijdens een parade op de Dag van de Zon toonde Noord-Korea gisteren een nieuw soort raket. Internationale experts speculeerden dat het misschien om een nieuwe intercontinentale raket zou kunnen gaan. Die zou een veel groter bereik kunnen hebben dan de middellangeafstandsraketten die Noord-Korea tot nu toe testte.

De spanning in de regio liep de afgelopen dagen op door de dreiging van een atoomtest. De Amerikaanse president Trump waarschuwde het land officieel en zond een eskader met een vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland. Pyongyang dreigde hard terug te slaan als het land zou worden aangevallen.

Druk

De Amerikaanse vice-president Pence begint vandaag een 10-daagse rondreis door Aziƫ met een bezoek aan Zuid-Korea en Japan. Hij zal daarbij de Amerikaanse steun aan de landen verzekeren.

Eerder sprak Trump al met de Chinese president Xi over het opvoeren van de druk op Kim Jong-un om zijn nucleaire ambities op te geven. Dat leidde toen niet tot concrete toezeggingen van Chinese zijde.