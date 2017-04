Gelovigen luiden Pasen wereldwijd in met lichtjes

Wereldwijd luiden christenen Pasen in met brandende kaarsen, symbool van de wederopstanding van Jezus. Paus Franciscus droeg een mis op in de Sint-Pieter, in Jeruzalem werd het vuur ontstoken in de Grafkerk en kopten in Egypte vieren het feest onder strenge bewaking na aanslagen, afgelopen zondag.

Paus Franciscus kwam de duistere basiliek in Rome binnen met een enkele kaars. Op het moment dat hij het altaar bereikte gingen de lichten in de kerk aan, als teken dat Jezus de dood heeft overwonnen.