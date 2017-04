James Bond-sheriff Clifton James overleden

De Amerikaanse acteur Clifton James is op 96-jarige leeftijd overleden in de Amerikaanse staat Oregon. Hij was vooral bekend van zijn rol als boerse sheriff in twee James Bondfilms.

J.W. Pepper, de dikke, tabakpruimende agent met een vet zuidelijk accent, dook voor het eerst op in de film Live and Let Die, waar hij komisch afstak bij de onkreukbare Britse geheim agent, gespeeld door Roger Moore.

Pepper bleek zo populair dat hij spontaan in de volgende Bond-film werd geschreven, The Man with the Golden Gun. Dat deze film zich in Thailand afspeelde in plaats van het Diepe Zuiden van de Amerikaan Pepper, losten de schrijvers op door hem op vakantie te sturen naar het Aziatische land.

Per ongeluk

Zijn dochter zei dat een scène in die film, waarbij James in het water belandde bij het voeren van olifanten, niet zo gepland was. "Hij had suiker in zijn zakken gedaan om de olifanten te voeren, en dat ging de dieren niet snel genoeg."

Pepper speelde tientallen kleine rolletjes in andere films en tv-series, zoals een sheriff in The A-team en nog een in Superman II. Ook had hij een rolletje als gevangenbewaarder in de klassieker Cool Hand Luke. Zelf was hij vooral trots op zijn rollen in het theater.