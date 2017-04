Tiental Leverkusen houdt stand tegen Bayern München

Bayern München heeft drie dagen na de thuisnederlaag in de Champions League tegen Real Madrid (1-2) ook in de Bundesliga averij opgelopen. Bij Bayer Leverkusen, dat een half uur met tien man speelde, bleef het op een 0-0 gelijkspel steken.

Bayern nam na dertig minuten de regie in handen en creëerde kans op kans, maar scoorde niet. Nadat Tin Jedvaj na een uur moest inrukken na zijn tweede gele kaart, zorgde Bayern nog maar sporadisch voor gevaar.

Coach Carlo Ancelotti bracht in het laatste uur Arjen Robben, Xabi Alonso en Philipp Lahm. De laatste miste vlak voor tijd een dot van een kans en Robben kopte, in zijn 250ste wedstrijd Bayern, nog in het zijnet.

Met vijf wedstrijden te spelen heeft Bayern acht punten meer dan RB Leipzig, dat eerder op de dag SC Freiburg klopte (4-0).