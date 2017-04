Lucht voor Roda na zege op concurrent Sparta

Roda JC heeft zich een beetje lucht verschaft in de strijd tegen degradatie. De Limburgers wonnen in eigen huis met 3-1 van Sparta en klommen van de zeventiende naar de veertiende plaats. Sparta zakte naar de zeventiende plaats.

Roda is de minst productieve ploeg uit het betaald voetbal en in de eerste helft was te zien waarom. De thuisploeg speelde uitstekend, maar wist ondanks de nodige kansen slechts één keer te scoren.

Kleine Ajagun kopt raak

Die treffer kwam op naam van Abdul Ajagun, met 1,65 meter de kleinste speler in de eredivisie. De Nigeriaan scoorde voor de tweede keer dit seizoen met een kopbal, ditmaal op aangeven van Mikhail Rosheuvel.

Dani Schahin en Gyliano van Velzen misten daarna goede kansen, maar Tom Van Hyfte was het dichtst bij de 2-0. Zijn prachtige uithaal spatte echter op de lat uiteen.

Sparta stelde daar bar weinig tegenover. De Rotterdammers zochten na rust wel iets meer de aanval en Michel Breuer miste een goede kans op de 1-1. Niet veel later verdubbelde Ajagun de marge. Hij kreeg de bal met enig geluk voor de voeten en rondde koel af.

Verhaar brengt spanning terug

In Rotterdam verspeelde Roda eerder dit seizoen nog een 2-0 voorsprong tegen Sparta. Dat scenario bleef nu uit, al werd het toch nog even spannend. Nadat Paco van Moorsel met een knap schot de paal geraakt had, krulde Thomas Verhaar de bal fraai in de kruising.

Sparta zette nog wel aan in de slotfase, maar Roda hield stand en vlak voor tijd maakte Rosheuvel op aangeven van Chris Kum aan alle onzekerheid een einde: 3-1.