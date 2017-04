Koeman voorlopig vijfde met Everton, maar City blijft buiten bereik

Ronald Koeman staat met Everton in ieder geval voor een dag op de vijfde plaats in de Premier League. Zijn ploeg was thuis met 3-1 te sterk voor Burnley en passeert door de achtste thuiszege op rij Manchester United en Arsenal.

Everton liep niet in op Manchester City, dat met 3-0 won bij Southampton. Alle goals vielen na rust en werden gemaakt door Vincent Kompany, Leroy Sané en Sergio Agüero.

City staat nu derde boven Liverpool. Daarachter hebben Everton en United evenveel punten, maar Manchester heeft drie duels minder gespeeld. Morgen is United-Chelsea. Arsenal, dat drie punten achterstaat op Everton en ook drie wedstrijden achterloopt, speelt maandag pas.

Eigen doelpunt helpt Everton

De winst van Everton op Burnley was geen eenvoudige. Het stond lange tijd 1-1, maar door een eigen doelpunt van Ben Mee kwam de ploeg van Koeman in de 71ste minuut weer op voorsprong.

Drie minuten later stelde Romelu Lukaku de zege veilig met zijn negende thuisdoelpunt op rij en daarmee verbrak hij een record van Fred Pickering uit 1965.