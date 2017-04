Zeker 35 doden bij overstromingen Iran

Bij overstromingen en aardverschuivingen in het noordwesten van Iran zijn zeker 35 doden gevallen. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Zeker acht mensen worden nog vermist. Reddingswerkers van de Rode Halvemaan zijn naar hen op zoek. Ze krijgen hulp van de politie en het leger.

De regio's Ajab Shir and Azar Shahr zijn het zwaarst getroffen. Op beelden is te zien dat wegen instorten en auto's worden meegesleurd door het water. De overstromingen en aardverschuivingen komen door hevige regen. Volgens Iraanse media waren het de zwaarste stortregens in de regio in veertig jaar.