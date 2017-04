Podcast: het beste uit het Oog

De Franse presidentskandidate Marine Le Pen kreeg veel kritiek op een uitspraak over de oorlogsgeschiedenis van Frankrijk. Frankrijk was volgens haar niet verantwoordelijk voor een grote razzia in 1942. In juli van dat jaar werden 13.000 joden vanuit wielerstadion Velodrome d'Hiver gedeporteerd. Historicus Niek Pas legt uit hoe ze haar opmerking waarschijnlijk heeft bedoeld.