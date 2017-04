Lavreysen buigt hoofd voor Dmitrijev, zilver bij debuut

Nederlandse sprinttraditie

Het zilver van Lavreysen is het eerste Nederlandse eremetaal op de WK sprint sinds Theo Bos in 2007. Bos, die in Hongkong al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, eiste in 2004, 2005 en 2007 de wereldtitel voor zich op.

Ook Arie van Vliet werd drie keer (1938, 1948 en 1953) wereldkampioen op de sprint. In 1946 en 1957 was de titel voor Jan Derksen en Leijn Loevesijn was in 1971 een keer de beste.

De onbetwiste koning van de sprint in Nederland is Piet Moeskops. De sprinter uit Den Haag werd in de jaren twintig liefst vijf keer (1921, 1922, 1923, 1924 en 1926) wereldkampioen.