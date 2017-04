Kampong maakt dure uitglijder bij HDM

Janssen op schot

Oranje-Rood volgt op slechts een punt en is dus ook nog in de race voor het vierde en laatste play-off-ticket. Niet in de laatste plaats dankzij de pas 17-jarige Yibbi Janssen.

De dochter van oud-doelman Ronald Janssen scoorde drie keer in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Hurley en voerde haar seizoentotaal op tot negentien treffers.

SCHC wint topper

SCHC en Amsterdam zijn al zeker van de play-offs en lijken elkaar daarin te gaan treffen in de halve finales. Het opwarmertje in de reguliere competitie werd vandaag gewonnen door SCHC.

De ploeg van Tina Bachmann won door doelpunten van internationals Caia van Maasakker en Ginella Zerbo met 2-0 van Amsterdam.