Doellijntechnologie redt Milan in derby

De derby van Milaan is dit seizoen voor de tweede keer in 2-2 geëindigd. Lang leek het erop dat Internazionale zou winnen, maar diep in blessuretijd prikte Cristían Zapata, mede dankzij het Hawk-Eye-systeem, de gelijkmaker binnen.

Het duel in Giuseppe Meazza was nog maar net op gang gefloten toen Carlos Bacca al een levensgrote kans kreeg, maar hij schoot over.

Na ruim een half uur schoot Antonio Candreva wel knap raak en Mauro Icardi maakte er kort voor rust met een intikker 2-0 van.

Horloge zegt: doelpunt

De 2-1 van Alessio Romagnoli, een behendige volley, leek te laat te komen, maar in de 97ste minuut scoorde Milan nogmaals.

Zapata raakte de onderkant van de lat en zag arbiter Daniele Orsato op zijn horloge aangeven dat de bal de doellijn had gepasseerd.