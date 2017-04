Gasparotto wordt emotioneel als hij praat over Gold Race

Emoties

"Ik ben blij hier weer te zijn. Dit is de periode in het jaar waar ik mij het meest op verheug." En daar heeft Gasparotto een punt. Want er sieren meerdere podiumplaatsen op zijn palmares die hij in de Ardense weken heeft behaald.

"In 2010 reed ik voor het eerst toptien in de Gold Race. Alleen in 2011 finishte ik niet bij de beste tien." In alle daaropvolgende jaren prijkte de naam van Gasparotto op de de eerste pagina van de uitslagenkaart.