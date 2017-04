Bloemen schikken op schoongeveegd Sint-Pietersplein

De Nederlandse bloemist Paul Deckers is vandaag begonnen met de aankleding van het Sint-Pietersplein in Rome. De bloemstukken vormen het kleurrijke decor bij de zege "Urbi et Orbi" die paus Franciscus morgenmiddag om 12.00 uur uitspreekt. De autoriteiten hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen.

Het Sint-Pietersplein is vandaag alleen toegankelijk voor mensen die er iets te doen hebben. Een verslaggever van 1Limburg meldt dat hij "allerlei pasjes" nodig had om de Nederlandse bloemist te bezoeken. Ook was het geen "standaardformuliertje" dat hij moest invullen om toegang te krijgen.

Scherpschutters

De Romeinse politie neemt het zekere voor het onzekere na de aanslagen in Stockholm, Egypte en in Dortmund. Er zijn dit weekend op en rond het Sint-Pietersplein 3000 politiemensen en militairen op de been. Op tal van plaatsen staan detectiepoortjes. Er lopen honden rond die speuren naar explosieven. Op daken liggen scherpschutters.

Het team van bloemist Paul Deckers arrangeert vandaag de bloemstukken die eerder deze week naar Rome zijn gebracht. Hij gebruikt een speciale voedingsmix zodat de bloemen morgen mooi openstaan. Naar verwachting zullen vele miljoenen gelovigen over de hele wereld het uitspreken van de zege via de televisie volgen.