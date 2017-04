Veel politie aanwezig bij Bundesliga-wedstrijden

De politie in Duitsland is vandaag extra alert bij de eerste competitiewedstrijden in de Bundesliga na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund.

Het is duidelijk dat de voetbalclubs en de politie extra maatregelen hebben genomen, zegt correspondent Jeroen Wollaars. "Zo worden de spelershotels van de clubs beter bewaakt", zegt Wollaars. "In Beieren, bij de thuiswedstrijd van Augsburg, worden de spelersbussen door de politie ge√ęscorteerd."

De maatregelen bij het treffen tussen Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt springen eruit. Daar is meer politie aanwezig dan bij alle acht andere wedstrijden bij elkaar. De politie houdt de situatie rond het Signal Iduna Park nauwgezet in de gaten.

Bij de aanslag, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco, gingen drie explosieven af bij de spelersbus van Borussia Dortmund. Een politieman en Dortmund-verdediger Marc Bartra raakten gewond.