Afvalberg sloppenwijk Sri Lanka stort in: 16 doden

In een sloppenwijk in Sri Lanka zijn ten minste zestien mensen omgekomen toen een berg vuilnis begon te schuiven. Het puin heeft meer dan honderd naastgelegen huisjes bedolven of beschadigd. Zo'n twintig mensen liggen in het ziekenhuis.

Honderden militairen graven sinds gisteren door het puin, op zoek naar slachtoffers.

Gebulder

De vuilnisberg was zo'n 90 meter hoog en ligt in de hoofdstad Colombo. Hij stortte gisteren in nadat er brand was uitgebroken. Veel mensen hebben hun huis op tijd kunnen verlaten.

"We hoorden een enorm gebulder. Alsof het onweerde", zegt iemand van wie het huis is verwoest. "Tegels in ons huis scheurden. Zwart water stroomde naar binnen. We konden geen kant op. We schreeuwden om hulp en werden later gered."