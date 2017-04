Venlo viert promotie VVV

Met een spontaan feest dat tot diep in de nacht duurde, heeft de aanhang van voetbalclub VVV-Venlo vannacht de promotie naar de eredivisie gevierd. De promotiewedstrijd werd pas in de allerlaatste minuut beslist.

"We komen eindelijk op de plek terecht waar we thuishoren", zegt een supporter van VVV, direct na de wedstrijd op L1.nl

VVV was vier jaar afwezig op het hoogste niveau, maar draait dit jaar een prima seizoen in de eerste divisie. Toch werd het gisteravond in de promotiewedstrijd tegen RKC Waalwijk nog spannend. Niet alleen omdat RKC in de tweede helft een tegengoal wist te scoren, maar ook omdat drie man met een blessure het veld af moest. Toch won VVV door een goal in de negentigste minuut.

Billenknijpen

"Het was af en toe billenknijpen, ja", geeft een andere supporter toe, voordat hij zich in het feestgedruis stort.

Het bleef tot in de vroege uurtjes druk en gezellig in de Venlose binnenstad. Toch ziet veel aanhang van VVV het feestje van vannacht als opmaat voor het échte feest, komende maandag. Dan kan VVV ook nog de titel binnenhalen. De ploeg moet dan winnen van FC Emmen en directe concurrent Jong Ajax moet punten verspelen op bezoek bij Jong PSV.

De gemeente Venlo laat weten dat al voorbereidingen worden getroffen voor een kampioensfeest op maandag.