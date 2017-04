48 molens stil: wieken kunnen losschieten door overbelaste bouten

Van 48 molens draaien de wieken voorlopig niet. Het risico bestaat dat er bouten zijn losgeraakt. Bij twee molens, in Schiedam en Haastrecht, is dat al gebeurd. "We waren er op tijd bij", zegt directeur Leo Endedijk van vereniging De Hollandsche Molen.

Om te voorkomen dat er wieken losschieten, zijn alle molens met zogenoemde deelbare molenroeden stilgezet. Van Zeeland tot Friesland, in bijna elke provincie staat er wel een, blijkt uit een lijst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Endedijk legt in het NOS Radio 1 Journaal uit dat vier procent van alle Nederlandse molens de risicovolle constructie heeft. De wieken zijn gemaakt van twee stalen stukken. Met bouten en moeren zijn die aan elkaar gekoppeld en daar zit het gevaar.

"Anderhalf tot twee maanden geleden is gebleken dat het niet helemaal goed gaat", zegt Endedijk. "De bouten gaan scheuren en zouden uiteindelijk kunnen breken, waardoor de hele constructie loslaat." Bij de molens in Schiedam en Haastrecht zijn twee van de zestien bouten al gescheurd.