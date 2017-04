Van Riessen net wel, Lamberink net niet naar finale

Bij de WK baanwielrennen in Hongkong heeft Laurine van Riessen ternauwernood de eindstrijd van de 500 meter tijdrit bereikt. De 29-jarige Leidse werd in de kwalificatie achtste.

Van Riessen voltooide de 500 meter in 34,276 seconden. Daarmee zat ze net aan de goede kant van de streep om naar de finale te mogen. Dat gold net niet voor Kyra Lamberink. Zij was 0,053 langzamer dan Van Riessen en eindigde als eerste afvaller op de negende plaats.

De Russin Anastasija Vojnova was in de kwalficiatie de snelste. De tweevoudig wereldkampioene finishte na 33,325 en was de enige die een gemiddelde van boven de 54 kilometer per uur had.