PSV'er Arias wil naar Europese topcompetitie: einde van een cyclus

Santiago Arias is van plan om komende zomer bij PSV te vertrekken. De Colombiaanse rechtsback ambieert de stap naar een club uit een van de Europese topcompetitie.

"Ik heb nog een contract tot 2019 bij PSV, maar ik ben wel toe aan een volgende stap", zegt de 31-voudig international tegen het Eindhovens Dagblad.

'Einde van een cyclus'

"In de zomer hoop ik dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is. Mijn zaakwaarnemer weet ik dat ik naar Duitsland, Engeland of Spanje wil en is daarmee bezig. Na vier seizoenen in Eindhoven voelt het als een einde van een cyclus."

De 25-jarige Arias kwam in 2013 over van Sporting Portugal en is sindsdien basisspeler in het elftal van Phillip Cocu. Hij speelde tot nu toe 133 wedstrijden voor de Eindhovenaren.