'Cocu gaat Luuk de Jong nu niet slachtofferen'

Hoelang is de positie van Luuk de Jong nog houdbaar bij PSV? Die vraag moet trainer Phillip Cocu dit seizoen vaker beantwoorden dan hem lief is. Toch houdt de coach een grenzeloos vertrouwen in zijn aanvoerder.

De cijfers liegen er echter niet om. De teller van De Jong staat dit seizoen op negen doelpunten in 37 wedstrijden in alle competities. Een gigantisch verschil met zijn productie van afgelopen seizoen: 32 goals in 44 duels.

'Niet slachtofferen'

Ook haalt de jongste van de broertjes De Jong de laatste twee duels van PSV niet eens het laatste fluitsignaal. Afgelopen zondag tegen Willem II werd de spits zelfs in de rust gewisseld voor J├╝rgen Locadia.

"Cocu heeft altijd zijn vertrouwen in Luuk de Jong getoond en ik verwacht dat dit nu ook zo blijft", zegt Pierre van Hooijdonk. "Het lijkt me sterk dat Cocu in deze cruciale fase de boel gaat omgooien. Hij gaat De Jong niet slachtofferen."