Sprinter Lavreysen bereikt halve finales WK

Harrie Lavreysen heeft zich bij de WK baanwielrennen op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de sprint. In de kwartfinales rekende hij gedecideerd af met Edward Dawkins.

De 20-jarige WK-debutant maakte tijdens de teamsprint al indruk en tegen Dawkins was dat niet anders. In de eerste heat probeerde de ervaren Nieuw-Zeelander Lavreysen met tactisch spel te verslaan, maar de Nederlander nam de aanval over en won. In de tweede heat hield Lavreysen hem op pure snelheid achter zich.

Laatste vier

In de halve finales neemt Lavreysen het op tegen de Duitser Max Niederlag, die in 2015 de EK-finale op dit onderdeel verloor van Jeffrey Hoogland.

De andere halve finale gaat tussen Matthew Glaetzer uit Australiƫ en de Russische favoriet voor de titel Denis Dmitrijev.