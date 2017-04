Nederland lokt toeristen met clichés en vloggers

"Ons bureau in Duitsland heeft bijvoorbeeld vijf vloggers naar de omgeving van de Keukenhof gestuurd", zegt woordvoerder Elsje van Vuuren van NCTB. "Daar verblijven ze een paar dagen in een caravan en vloggen over van alles dat ze zien". Het NCTB deelt die vlogs vervolgens weer op Duitse mediakanalen. Een enkele keer besteden ook grotere media aandacht aan Nederland, zoals recent The New York Times over een campagne van het bureau.

"Nederland wordt in het buitenland vooral gepresenteerd als een metropool", legt Van Vuuren uit. "De stad Rotterdam is dan een district van die metropool waar je binnen no time bent met het OV." Ze noemen het op het toerismebureau het HollandCity-concept. Nederland is een klein land, is het idee, waar je snel bij een ander hoogtepunt bent.

Social media

Ook via promotiefilms op social media probeert men reizigers te bereiken. Bijvoorbeeld met de campagne 'Holland. The Original Cool'. Met veel stereotypering van Nederland - kaas, tulpen en de Amsterdamse grachten - probeert een Nederlandse man kijkers 'bij te scholen'. Als je zo cool wil zijn als Nederlanders, moet je fietsen, drink je Nederlands bier en weet je - met je ogen dicht - oude kaas van nieuwe te onderscheiden.