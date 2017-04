In Venlo is een Duitse automobilist die achtervolgd werd door de politie tegen een boom gereden en overleden. De man had vannacht in Herungen in Duitsland een stopteken van de politie genegeerd waarna hij op de vlucht sloeg.

De Duitse agenten zette de achtervolging in. Die eindigde op de Klagenfurtlaan in Venlo toen de man rond 03.00 uur frontaal op een boom botste. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.