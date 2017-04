OM luistert mee op Palestijnse conferentie in Rotterdam

Het Openbaar Ministerie monitort de toespraken op de Palestijnse conferentie die vandaag in de Doelen in Rotterdam wordt gehouden. Een medewerker van het OM houdt in de gaten of er strafbare uitingen worden gedaan.

De conferentie Palestinians in Europe is georganiseerd door het Palestinian Return Centre. De internationale conferentie wordt ieder voorjaar in Europa gehouden. Er worden enkele duizenden deelnemers verwacht. De hele dag door zijn er debatten, presentaties en optredens.

Verbieden kan niet

Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de Rotterdamse raad, heeft burgemeester Aboutaleb gevraagd om de conferentie te verbieden. Volgens Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf heeft de organisatie van de conferentie banden met de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Ze baseert zich daarbij op berichten van de Duitse inlichtingendienst

BND.

Aboutaleb kan naar eigen zeggen de conferentie niet verbieden. "De wet openbare manifestatie verbiedt mij de inhoud of het karakter van een conferentie te betrekken bij het oordeel over al dan niet een verbod ervan. Zo eenvoudig is het", aldus de burgemeester. Een verbod is volgens hem alleen mogelijk als er rellen dreigen. "Rond de Palestijnse conferentie bereiken mij geen signalen dat de openbare orde in het geding is", zegt Aboutaleb.

Wel zegde de burgemeester toe dat het OM mee zal luisteren. Bij overtreding van de wet kan de conferentie voortijdig worden beëindigd.

Abou Jahjah

Een van de sprekers op het congres is de Belgisch-Libanese schrijver Abou Jahjah, die omstreden is vanwege zijn anti-Israëlische en anti-westerse uitlatingen. Hij uitte eerder deze week op zijn Facebookpagina kritiek op Nederlandse politici. Die zouden niet durven te spreken op de conferentie onder druk van de zionistische lobby .

De leider van de door de islam geïnspireerde partij Nida in Rotterdam, Nourdin el Ouali, spreekt ook op de conferentie.