Spanning rond feestdag Noord-Korea; grote parade in Pyonyang

Onder het toeziend oog van dictator Kim Jong-un is in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang met veel militair vertoon de 105e geboortedag van Kim Il-Sung gevierd. Hij is de grootvader van Kim Jong-un en de grondlegger van de communistische dictatuur.

Op de Noord-Koreaanse staatstelevisie was te zien hoe duizenden militairen zich hadden verzameld op het enorme Kim Il-Sung plein in de hoofdstad. Daar reden ook tanks, raketten en ander militair materieel in een lange stoet langs Kim Jong-un .

Het Britse persbureau Reuters meldt dat volgens Zuid-Korea het noorden voor het eerst nieuwe types intercontinentale raketten heeft laten zien aan de wereld.

Kim Jong-un stapte voordat de parade begon uit een zwarte limousine, groette de erewacht en liep over een rode loper naar een podium om daar plaats te nemen. Tegelijkertijd met de parade waarschuwde het Noord-Koreaanse persbureau KCNA de VS om te stoppen met de "militaire hysterie".

Kernproef

De afgelopen dagen liep de spanning rond de festiviteiten op. De internationale gemeenschap vreest dat de Noord-Koreanen een zesde kernproef uitvoeren om de viering kracht bij te zetten of een nieuwe rakettest. Op de plek waar het land eerder nucleaire proeven heeft gehouden is de laatste tijd bijzonder veel activiteit, blijkt uit satellietbeelden.

De Amerikaanse president Trump heeft een eskader met een vliegdekschip naar de wateren voor Noord-Korea gestuurd om druk uit te oefenen. De VS wil niet dat Noord-Korea de beschikking krijgt over een intercontinentale raket uitgerust met een kernkop die het Amerikaanse vasteland kan bereiken.