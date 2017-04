'Onderzoek naar agente na wilde achtervolging met privéauto'

De Rotterdamse politie is een intern onderzoek gestart naar een agente die met haar privéauto een wilde achtervolging inzette nadat ze een busje verkeersovertredingen had zien maken. Dat heeft de politie tegenover het AD bevestigd.

De agente reed in januari 2015 met haar partner en kinderen op de A15, toen ze zag dat het busje zich niet aan de verkeersregels hield. Ze zette in haar eigen auto de achtervolging in en waarschuwde de chauffeur van het busje, een fruitboomteler uit Friesland, met lichtsignalen en toeteren.

Wilde achtervolging

De fruitboomteler schrok zich volgens zijn advocaat dood toen hij ineens werd achtervolgd en probeerde de auto af te schudden. Er volgde een wilde achtervolging waarbij het busje werd klemgereden en weer ontsnapte.

Volgens de advocaat vorderde de partner van de agente, die zelf niet bij de politie werkt, een andere wagen. De fruitboomteler zou toen zijn achtervolgd door twee auto's. Daarbij zouden de voertuigen tussen de slagbomen van een gesloten spoorwegovergang door zijn gereden.

Geseponeerd

Het Openbaar Ministerie seponeerde een eerdere aangifte van de fruitboomteler tegen de agente, maar de Fries legde zich daar niet bij neer. Hij begon een klachtenprocedure bij het gerechtshof in Arnhem. Dat bepaalde deze week dat de agente alsnog moet worden vervolgd.

De fruitboomteler diende ook een klacht tegen de agente in bij de politie. Omdat de zaak nu voor de rechter komt, wil de politie niet reageren.