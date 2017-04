Witte Huis maakt bezoekerslijsten niet meer openbaar

Het Witte Huis brengt geen lijsten met namen van gasten meer naar buiten. Daarmee breekt president Trump met het beleid van zijn voorganger Obama.

Volgens medewerkers van Trump brengt bekendmaking van de gastenlijsten veiligheidsrisico's met zich mee. Ook houdt het geen rekening met de privacy van betrokkenen. Het Witte Huis stelt dat de gastenlijsten niet openbaar hoeven te worden gemaakt omdat ze niet onder de Freedom of Information Act vallen.

Transparantie verbeterd

Critici zeggen dat openbaarmaking van belang is vanwege de transparantie van het presidentiƫle beleid. Via de bezoekerslijsten is het bijvoorbeeld mogelijk om inzicht te krijgen in welke lobbyisten het Witte Huis bezoeken. Een woordvoerder van Trump wijst erop dat onlangs de regels rond lobbyen zijn aangescherpt.

Ook benadrukt de woordvoerder dat de transparantie is verbeterd door de regels rond persbijeenkomsten aan te passen. Organisaties die in het verleden geen accreditatie kregen, hebben nu toegang tot de dagelijkse persconferenties in het Witte Huis.

Beleid Obama

Obama maakte als president vrijwillig zes miljoen logbestanden met namen van gasten openbaar. Er waren wel uitzonderingen, zo gaven de Obama's de namen van persoonlijke gasten van de familie niet vrij.

Dat gebeurde ook niet bij gasten van wie het bezoek gevoelig lag, zoals bij genomineerden voor het hooggerechtshof of als het om zaken ging die de nationale veiligheid betroffen.