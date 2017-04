Trump merkt China niet aan als valutamanipulator

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft China niet officieel aangemerkt als valutamanipulator. Daarmee zet president Trump deze campagnebelofte vooralsnog niet door. Als een land als manipulator wordt aangemerkt, kunnen er handelsbeperkende maatregelen volgen.

Het ministerie van Financiën brengt twee keer per jaar een rapport uit waarin de valutastrategie van de handelspartners van de VS wordt besproken. Dat is ook het moment waarop een land officieel aangemerkt kan worden als valutamanipulator.

Het ministerie schrijft nu in zijn rapport dat China de afgelopen tien jaar de koers van de renminbi kunstmatig laag hield en zo de markt verstoorde, maar de afgelopen maanden het tegenovergestelde doet. Peking greep juist in om de koers van zijn munt niet te laten zakken ten opzichte van de dollar.

347 miljard dollar

Trump betichtte de regering in Peking tijdens de verkiezingscampagne van het opzettelijk drukken van de koers. Daar profiteren Chinese bedrijven van omdat hun producten goedkoper zijn dan die van Amerikaanse concurrenten. Trump beloofde om China op dag één van zijn presidentschap aan te merken als valutamanipulator.

Daarvoor moet aan drie voorwaarden worden voldaan, waaronder een groot handelsoverschot. Ten opzichte van de VS had China vorig jaar het grootste handelsoverschot van allemaal: 347 miljard dollar. Maar aan de andere twee voorwaarden voldoet het land niet.

Wel blijft China op een lijst staan van landen die de Amerikanen in de gaten houden vanwege hun economische en monetaire beleid. Op die lijst staan ook Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Duitsland.

Bill Clinton deed het wel

De laatste keer dat een land officieel werd aangemerkt als valutamanipulator was onder de Democratische president Bill Clinton in 1994. Toen trof dat lot China.

Trump gaf in een interview deze week al aan dat hij waarschijnlijk afzag van zijn dreigement. Ten eerste omdat China de afgelopen maanden de koers van de renminbi niet laag probeert te houden. De tweede reden is volgens Trump dat hij de medewerking van China wil in de kwestie Noord-Korea.