Paus spreekt over lijden, schaamte en hoop tijdens Kruisweg

De paus heeft tijdens de Kruisweg gerefereerd aan het lijden van vluchtelingen, migranten en oorlogsslachtoffers. Ook sprak hij over schaamte vanwege "alle beelden van verwoesting die zo gewoon zijn geworden in ons dagelijks leven".

Franciscus overzag op de avond van Goede Vrijdag tienduizenden gelovigen die meeliepen in de processie om de lijdensweg van Jezus Christus te herdenken. De veiligheidsmaatregelen bij het Colosseum in Rome waren zeer streng uit angst voor aanslagen.

Schaamte en hoop

De paus zei na de anderhalf uur durende processie dat gelovigen naar Christus kijken met neergeslagen ogen vol schaamte en harten vol met hoop. Hij sprak over de tekortkomingen van de mens die oorlogen en conflicten uitvecht waarbij dagelijks het onschuldig bloed van vrouwen, kinderen en immigranten wordt vergoten.

Ook had hij het over schaamte vanwege de vervolging van mensen vanwege hun huidskleur, etniciteit, afkomst of geloof.