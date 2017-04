'Ministerie schorst hoge ambtenaar met hennepkwekerij thuis'

Een hoge functionaris van Veiligheid en Justitie is geschorst nadat de politie bij hem thuis een hennepkwekerij had aangetroffen. Volgens BN/De Stem vonden agenten dinsdag 114 planten in zijn woning in Nieuw-Vossemeer. De ambtenaar en zijn vrouw zijn opgepakt.

De man was in het verleden plaatsvervangend directeur van meerdere gevangenissen, waaronder de zwaarbeveiligde inrichting in Vught. Hij zou nu een andere hoge functie hebben bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen.

De ambtenaar is geschorst gedurende het onderzoek van het OM. Of er verdere maatregelen worden genomen, hangt volgens een woordvoerder van het ministerie af van de uitkomst van dat onderzoek.