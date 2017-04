AZ verslaat machteloos Heracles

In een niet al te best duel heeft AZ met 2-1 gewonnen bij Heracles Almelo, dat ontsnapte aan een afstraffing.

Dat het na de eenzijdige eerste helft nog 0-0 was, mocht een klein wonder heten. AZ kreeg vooral in het eerste half uur kans op kans (al na 17 seconden had Wout Weghorst de 0-1 op de schoen), maar de bal ging over of naast of Bram Castro lag in de weg.