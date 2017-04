Eerste Eritreeërs vertrokken uit conferentiecentrum

De eerste Eritreeërs die voor 20.00 uur moesten vertrekken uit het conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven, hebben iets na 21.00 uur het gebouw verlaten. Ze worden met bussen naar andere locaties gebracht, waar ze kunnen overnachten.

Burgemeester Mikkers wilde niet bekendmaken waar de conferentiegangers heen zijn gebracht. Onder hen zijn Eritreeërs en Nederlanders met een Eritrese achtergrond. Volgens de burgemeester blijven meeste van de 500 bezoekers bij de Nederlanders slapen. Andere worden naar hotels gebracht.

De burgemeester zei vanmiddag dat iedereen voor 20.00 uur weg moest zijn, maar een uur later waren de Eritreeërs nog binnen. De gemeente was in overleg met de organisatie over het vertrek en dat vertrek is volgens burgemeester Mikkers goed verlopen.

Kort geding

Vanmiddag bepaalde de rechter in een kort geding dat Mikkers het recht had om de meerdaagse conferentie te verbieden. De burgemeester kwam met het verbod na ongeregeldheden gisteravond, waarbij tegenstanders van de conferentie betrokken waren.

De conferentie was georganiseerd door de jongerenafdeling van de enige toegestane partij in Eritrea. Ook een adviseur van president Afewerki zou komen.

Eritreeërs die juist het regime zijn ontvlucht, waren fel tegen de conferentie. Ze probeerden bezoekers gisteren tegen te houden en werden uiteindelijk door de politie aangehouden. Vandaag kwamen de 128 demonstranten weer vrij.