Hackers zijn steeds meer geïntereseerd in je auto

Maar je hoeft niet per se in de auto te zitten. Eerder toonden beveiligingsonderzoekers hoe ze een auto op afstand laten remmen of de verkeerde kant op laten sturen. Dat leidde ertoe dat de Amerikaanse autofabrikant Chrysler honderdduizenden voertuigen terug moest roepen.

Beveiligingsonderzoeker Cédric Lévy-Bencheton van het Franse securitybedrijf IOActive vreest dat dat vaker gaat voorkomen. "Auto's worden steeds vaker op internet aangesloten", zegt Lévy-Bencheton. Er wordt nagedacht over manieren waarbij auto's met elkaar kunnen communiceren en over manieren waarbij auto's met bijvoorbeeld verkeerslichten kunnen communiceren. Maar als een auto is aangesloten op internet, levert dat veel risico op.

Ethische hackers

Die zorg was reden voor Lévy-Bencheton om zich aan te sluiten bij I Am The Cavalry, een groep ethische hackers die onder meer autofabrikanten wil helpen bij het beveiligen van hun producten.

Een belangrijk advies van de is groep is dat je de software in je auto moet kunnen updaten, om zo beveiligingsproblemen te verhelpen. Tesla is een goed voorbeeld daarvan: modellen van die fabrikant werden recent gehackt, maar in tegenstelling tot Chrysler hoefde Tesla geen auto's terug te roepen. Eigenaren van een Tesla konden hun auto gewoon via internet updaten.

Ook andere fabrikanten worden zich langzaam maar zeker bewust van de risico's, zegt Lévy-Bencheton. "Het is allemaal nog niet veilig. Maar autofabrikanten beginnen het te begrijpen. Ze willen niet dat er iemand overlijdt door een hack."