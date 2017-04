Celstraf voor smokkelen 44.000 xtc-pillen

Een 22-jarige Braziliaanse vrouw is veroordeeld tot een celstraf van 42 maanden voor drugssmokkel. Ze probeerde vorig jaar ruim 44.000 xtc-pillen mee te nemen in het vliegtuig.

De vrouw checkte in september vorig jaar in op Eindhoven Airport voor een vlucht naar Portugal. De pillen, met een gewicht van 13 kilo, verstopte ze in de bodem van haar twee koffers.

Omroep Brabant schrijft dat de rechtbank het de vrouw kwalijk neemt dat ze zich liet verleiden tot het smokkelen van drugs, alleen voor het geld.

Tegelijkertijd wordt er rekening gehouden met de jonge leeftijd van de vrouw. Volgens de rechter was de vrouw zich mogelijk niet van bewust van de risico's om als 'pakezel' gebruikt te worden.