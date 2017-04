Man mishandeld bij sussen ruzie kinderen

Een vader is tot bloedens toe geslagen en geschopt toen hij een ruzie van zijn kinderen probeerde te sussen.

Volgens de politie kreeg een aantal kinderen het gistermiddag met elkaar aan de stok in een park in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Toen een vader tussenbeide wilde komen, werd hij aangevallen door de vader van een ander kind, schrijft RTV Utrecht.

De man kreeg vuistslagen in zijn gezicht. Nadat hij op de grond was gevallen, kreeg hij ook nog klappen en trappen van een tweede man. Het slachtoffer liep snijwonden op in zijn gezicht. Volgens de politie bloedde hij flink. Meerdere kinderen waren getuige van de mishandeling.

Getuigen konden één aanvaller aanwijzen. Hij is vanmorgen van zijn bed gelicht door agenten. De tweede verdachte is nog spoorloos. De politie noemt het incident heftig. "Voor vader en kinderen, maar ook voor andere kinderen die ongewild getuige waren."