Verstappen kijkt gewoon in zijn spiegels

Zijn verbluffende eerste ronde in de Grand Prix van China is ook in Bahrein nog het gesprek van de dag. Max Verstappen zelf praat over de openingsfase in Shanghai alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

"Ik heb echt niets geriskeerd in dat rondje. Gewoon in m’n spiegels gekeken, heb de problemen omzeild en gezocht naar goede lijnen en grip. Ik had geen moment het gevoel dat ik te veel risico nam."

Koude banden

De 19-jarige coureur geeft toe dat het iets later in de race even bijna misging. "Dat was achter de safety car na de crash van Giovinazzi. Ik had even een momentje in bocht 12, tijdens het opschakelen. Dan zijn de banden koud. Dat was het enige moment dat ik er bijna afvloog. Met koude banden moet je altijd oppassen."

Van P16 naar P7: zijn opvallende opmars in China poetste een mislukte kwalificatie weg. Verstappen dook links en rechts in alle gaten, ging erop en erover. De Formule 1-wereld kwam superlatieven tekort, maar Verstappen is en blijft nuchter. "Ik nam geen moment risico."

Twee fragmenten

"Ik heb twee fragmenten van de race teruggekeken”, zegt Verstappen. “Dat was best leuk, maar ik had ‘m liever gewonnen.” Voor de Limburger is de inhaalrace voltooid verleden tijd. “Ik kijk altijd vooruit. China is geweest. Dat is dus weer weg. De euforie doet me weinig. Het is altijd leuk om complimenten te krijgen, maar het doet me persoonlijk niks”, zegt Verstappen in Bahrein, waar zondag de derde race van het seizoen plaatsvindt.