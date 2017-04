'Inzet mega-bom signaal van Trump: wees gewaarschuwd'

Vorige week bombardeerden de Verenigde Staten Syrië. Gisteravond lieten ze de zwaarste niet-nucleaire bom, bijgenaamd Mother of All Bombs, vallen in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 36 jihadisten gedood.

De inzet van deze 10.000 kilo wegende Massive Ordnance Air Blast is opmerkelijk. De MOAB werd ontwikkeld tijdens de oorlog in Irak in 2003, maar is niet eerder ingezet. Hij werd gemaakt met als doel tunnelcomplexen te vernietigen waar terroristen zoals Osama Bin Laden zich konden schuilhouden.

Tunnelcomplexen

De MOAB kwam gisteren neer op een ondergronds complex van IS in een bergachtig grensgebied ten zuidoosten van Kabul. "Dit gebied was blijkbaar heel moeilijk doordringbaar", zegt Peter Wijninga, oud-legerofficier en defensiespecialist in het NOS Radio 1 Journaal. "Het lag bezaaid met bermbommen en was vergeven van de tunnelcomplexen. Een onherbergzaam gebied."

De MOAB is de grootste bom van de VS, op de nucleaire wapens na. De bom ontploft in de lucht en de kracht die daarbij vrijkomt, leidt binnen een straal van ruim 20 vierkante kilometer tot enorme schade op de grond. Amerika zou in totaal vijftien van dit soort bommen hebben geproduceerd.