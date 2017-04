Op het dak van het Bellagio-hotel in Las Vegas heeft gisteravond brand gewoed. Er raakte niemand gewond. Wel werd de Strip, de beroemde boulevard waaraan grote casino's liggen, korte tijd afgesloten.

Het Bellagio-hotel hoort bij een gelijknamig casino en is een van de bekendste hotels in Las Vegas. Het hotel ligt aan het water, midden in de stad. De plek was lastig bereikbaar voor de brandweer.

Het blussen van de brand verliep daardoor erg moeizaam. De oorzaak van de brand is niet bekend.