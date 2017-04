Valckx stuitert met opgewonden VVV naar promotie

Hoe schat je de spelersgroep in?

"We hebben een goede mix denk ik. Als alle talenten een goede dag hebben kunnen ze heel goed spelen, maar je kan nog geen stabiele prestaties eisen. Ze hebben het nog te druk met hun eigen ontwikkeling."

"Daarom vinden we het belangrijk dat de as van de ploeg ervaring heeft en fysiek sterk is. We hebben ook geen jongens die in de kleedkamer de boel op stelten zetten. Ze hebben het juiste karakter en moeten er goed mee om kunnen gaan als ze op de bank zitten. Dat zie je terug: het is een hechte groep die voor elkaar het vuile werk wil opknappen. Dat is belangrijk in ons spel."

En dat proberen jullie zo aanvallend mogelijk te doen?

"Ja, het hoeft wat mij betreft niet altijd mooi te zijn, maar als het kan dan proberen we naar voren te spelen. Uiteindelijk gaat het om de punten. We proberen de spelers daarvan bewust te maken. Daar hebben we ook de juiste trainer voor. Maurice is wat dat betreft een volwaardige eredivisietrainer. Als het voetballend niet lukt dan kunnen wij opportunistisch spelen. "