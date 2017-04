Organisatie Eritrese conferentie Veldhoven spant kort geding aan

De organisatie achter de Eritrese conferentie in Veldhoven heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente. De burgemeester verbood de conferentie gisteravond, maar de organisatie is het daar niet mee eens. Het kort geding dient om 14.00 uur bij de rechtbank in Den Bosch.

De conferentie van de regeringsgezinde jongerenbeweging zou tot zondag duren. Op Facebook doken vanmorgen berichten op dat de deelnemers zich niets van het verbod aantrekken en gewoon doorgaan.

De burgemeester verbood de conferentie met een beroep op de openbare orde, nadat de politie een eind had gemaakt aan een demonstratie van tegenstanders van het Eritrese regime. Bij de Koningshof is politie aanwezig voor het geval de demonstranten opnieuw opduiken. De ME wordt achter de hand gehouden.

Weer vrij

De demonstranten die gisteren zijn opgepakt, zijn weer vrij. Of ze een straf krijgen, wordt later beslist.

De ongeveer vijftig actievoerders werden opgepakt omdat ze het bevel negeerden om zich uit te voeten te maken. Dat is een vergrijp waarvoor je ze niet langer vast kan houden, zegt de politie.