Gezin op zeiljacht ontsnapt aan vergiftiging door gas

Zes leden van een gezin zijn afgelopen nacht aan de dood ontsnapt. Drie volwassenen en drie kinderen, die in een jachthaven bij Roelofarendsveen sliepen, werden onwel door vergiftiging met gas.

Ze overnachtten op een gehuurd jacht. De vader werd wakker, voelde zich niet goed en liep naar de jachtclub. Een toevallig aanwezige agente zag dat hij niet in orde was en schakelde de hulpdiensten in.

Volgens beheerder Ron Azier van de jachtclub oogde de man versuft. Ook roken de gezinsleden naar gas. "Ze hebben ontzettend veel geluk gehad," zegt hij tegen Omroep West.

Door een kapotte accu lijkt giftig knalgas te zijn vrijgekomen. Dat gas ontstaat als een accu wordt opgeladen. Volgens Azier was de acculader kapot. 'Daardoor is de accu gaan koken en kon het gas vrijkomen.'