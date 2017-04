Reuzensprong naar Bahrein: logistieke nachtmerrie voor F1

Opeenvolgende weekenden

Veel teams zijn niet blij met de trend dat grands prix in opeenvolgende weekenden worden gepland. "Deze ‘back-to-back-races’ zijn een aanslag op de gezondheid van de crew", zegt Martin.

"De seizoensstart is extra slopend. We hebben iedereen daarom na de eerste grand prix in Melbourne naar huis gehaald en een paar dagen later vanaf London weer naar Shanghai laten vliegen. Dat is beter, al levert het maar een paar dagen op. Anders zijn we allemaal zes weken van huis."

'Liefst elk weekend racen'

"Voor ons als coureurs is het niet zo’n offer. Wij willen het liefst elk weekend racen", zegt drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Maar voor het team is het loodzwaar. Iedereen reist veel, maakt extreem lange dagen, is uren achtereen op de been en mist de familie", schetst de Mercedes-coureur.

"Maar ik weet van mijn crew een ding zeker: ze zijn zo dol op hun werk dat ze eindeloos door kunnen gaan. Dit is hun droombaan. Ze zouden niets anders willen en klagen nooit. Het is fantastisch om met zo’n enthousiaste ploeg mensen te werken."