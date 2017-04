The Passion trekt bijna twee keer zoveel kijkers als Ajax

The Passion was gisteravond het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Er stemden iets meer dan drie miljoen mensen af op de navertelling van het lijdensverhaal, die dit jaar werd uitgezonden vanuit Leeuwarden met soulzanger Dwight Dissels in de rol van Jezus.

Het programma had een marktaandeel van bijna 44 procent, dat wil zeggen dat bijna de helft van alle mensen die op dat tijdstip in Nederland televisie keken op NPO 1 had afgestemd. Bij het evenement in Leeuwarden zelf waren zo'n 16.000 mensen aanwezig.

Op RTL 7 trok de kwartfinale van de Europa League tussen Ajax en Schalke '04 1,6 miljoen kijkers, met een marktaandeel van net geen 24 procent. Die wedstrijd was op twee na best bekeken televisieprogramma: het NOS Journaal van 20.00 uur, dat vooraf ging aan The Passion, trok bijna twee miljoen kijkers. Het marktaandeel van de nieuwsuitzending was 37,5 procent.