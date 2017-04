Huntelaar: moeilijke, maar geen onmogelijke opgave

Ondanks het grote krachtsverschil tussen Ajax en Schalke 04 in de Amsterdam Arena (2-0) wilde Klaas-Jan Huntelaar zich na afloop van het Europa League-duel nog niet neerleggen bij een nederlaag over twee duels. "Het wordt een moeilijke, maar geen onmogelijke opgave voor ons volgende week. Na een snelle treffer van ons is er misschien nog van alles mogelijk."

Huntelaar beleefde zijn terugkeer in Amsterdam met gemengde gevoelens. De spits genoot van de warme ontvangst van de supporters van zijn oude club, maar baalde van de manier waarop Schalke 04 zich opzij liet zetten.

'Geen controle'

"We kregen helemaal geen controle over de wedstrijd", aldus Huntelaar, die pas na 71 minuten mocht invallen.

"Ik had mijn ploeggenoten nog gewaarschuwd. Ajax kan goed voetballen. Die ploeg gunt je heel weinig tijd. We verloren veel te vaak de bal. We waren niet aanwezig. We hebben nooit de controle over de wedstrijd gekregen. Ik hoopte in de slotfase nog op een stiekem doelpuntje. Dat had de avond goed kunnen maken. Maar dat was niet verdiend geweest. We mogen blij zijn met deze nederlaag."