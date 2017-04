Politie spreekt voorbijgangers Stieltjeskanaal over moord

In Stieltjeskanaal houdt de politie vanochtend een passantenonderzoek naar de 'kofferbakmoord'. Alle voorbijgangers worden aangesproken en krijgen flyers uitgereikt, meldt RTV Drenthe.

Op 31 maart werd in de vroege ochtend het lichaam van een 31-jarige man uit Klazienaveen gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes, die half in het kanaal lag. Hij bleek te zijn vermoord. De man had een loonwerkersbedrijf. Hij zou een jaar eerder vanwege financiƫle problemen een kraan voor grondverzetwerk hebben gestolen.

Dinsdag 4 april besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de gewelddadige dood. Daarbij ging het vooral om tips over de auto. De politie wilde weten of er mensen zijn die de Mercedes tussen donderdagavond 30 maart en vrijdagochtend 31 maart hebben gezien. Na de uitzending kwamen vier tips binnen.