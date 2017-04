'Supermarkten komen met tussenbaan'

Supermarkten willen een tussenvariant tussen de vaste baan en het bijbaantje introduceren: de tussenbaan. Een medewerker zou daarbij een contract kunnen krijgen voor vier jaar, en tegelijk geld voor scholing ontvangen, zodat hij daarna makkelijker elders werk kan vinden. Dat meldt de Volkskrant vanochtend.

De supermarktbranche is berucht om de tijdelijke baantjes. Van de bijna 300.000 medewerkers is de grote meerderheid jonger dan 23 jaar en werkt op jaarcontracten van maximaal 12 uur per week. Zo'n 25 tot 30 procent is in vaste dienst.

In de distributiecentra van AH en Jumbo voeren bonden momenteel juist actie om onder meer hun eis voor meer vaste- in plaats van flexbanen kracht bij te zetten.

Interessant

Met de tussenbaan zoekt de sector een middenweg tussen de vaste baan en de onzekere, tijdelijke baan. Met de tussenbaan voor vier jaar maken de werkgevers maximaal gebruik van de wettelijke grenzen voor de toegestane flexperiode. Daarvoor is toestemming van de vakbonden nodig.

"Een interessant voorstel" noemt de Tilburgse hoogleraar arbeidsrecht Ton Wilthagen het in de Volkskrant. "Het voordeel van de tussenbaan is dat het de arbeidsvoorwaarden voor een grote groep mensen met een zwakke arbeidspositie kan verbeteren." Withagen ziet ook potentiële nadelen: "De kans bestaat dat werkgevers straks alleen nog dit soort banen aanbieden, omdat vaste contracten een stuk duurder zijn."