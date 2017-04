Wekdienst van 14 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Mogelijk leven op Saturnusmaan

Ruimtevaartorganisatie NASA is er zeker van dat er leven mogelijk is in de binnenzee van Saturnusmaan Enceladus. "Als er nu geen leven is, dan moeten we uitzoeken waarom dat er niet is", zegt wetenschapper Hunter Waite. De conclusie over mogelijk leven op Enceladus is gebaseerd op metingen van ruimtevaartuig Cassini.