'Overheid wil eind aan lozing omstreden stof Chemours'

De overheid wil dat het bedrijf Chemours in Dordrecht stopt met het lozen van de omstreden stof GenX in rivier de Merwede. Dat schrijft het AD. Drinkwaterbedrijf Oasen, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland maken zich zorgen over de risico's voor de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland.

Eerder verscheen een Amerikaans onderzoek waaruit zou blijken dat GenX kankerverwekkend is. Toxicologen waarschuwen dan ook dat de stof gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. De stof is al op diverse plekken in Zuid-Holland in het drinkwater aangetroffen.

Rijkswaterstaat schrijft aan de provincie dat de kwaliteit van het drinkwater in het geding is. "Het gaat hier om een indirecte lozing van industrieel afvalwater op rijkswater, met grote risico's voor de openbare drinkwatervoorziening", staat in een brief die de krant in handen heeft.

Dupont

Chemours heeft zich afgesplitst van Dupont, dat eerder in opspraak raakte door het gebruik van de giftige stof C8. Die stof werd gebruikt bij de productie van teflon. GenX is volgens het AD de opvolger van C8 en Chemours mag jaarlijks 6400 kilo afvalwater lozen op de rivier. De provincie zou bang zijn voor een herhaling van de problemen met de Dupont-fabriek. Omdat er niet veel over GenX bekend is, wil de overheid het lozen zo snel mogelijk stoppen.

Chemours wil volgens zijn advocaten de lozing hooguit halveren en vindt dat de provincie niet bevoegd is om strengere eisen te stellen, blijkt uit stukken gericht aan de provincie. Volgens het bedrijf is bovendien helemaal niet duidelijk wat de gezondheidsrisico's van de stof GenX zijn.

Het uit het kraanwater filteren van de stof kost volgens het drinkwaterbedrijf tientallen miljoenen.